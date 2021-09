84 to receive American Degrees at National FFA Convention and Expo

Wisconsin State Farmer

Congratulations to the 84 Wisconsin FFA members that have been approved to receive their American FFA Degree on Oct. 30 at the 94th National FFA Convention and Expo, Oct. 27-30 in Indianapolis.

Levi Alsum, Randolph-Cambria-Friesland (RCF); Grace Angotti, Freedom; Taylor Baerwolf, DeForest; Wesley Bancroft, RCF; Codi Bausch, Seneca; Katie Bleck, Weyauwega-Fremont; Alexis Boston, Milton; Mikayla Brey, Mount Horeb; Eryn Butzin, Waupaca; Amber Butzler, Cumberland; Brady Coulthard, Neillsville; Emily M. Dahlke, Adams-Friendship; Casey Denk, Mondovi; Barbara Dittrich, Cochrane-Fountain City; Leo Ehlen, Elkhorn; Ashley Erdmann, RCF; Anna Evenson, Cambridge and Dawson Firlus, Mauston.

Mikayla J. Fox, Poynette; Serena Freriks, Waupun; Dalton Fuller, RCF; Emily Gehring, Hartford; Austin George, Mondovi; Rhiannon Grenier, Green Bay Preble; Emma M. Hamilton, Adams-Friendship; Marie Hamlin, St. Croix Central; Brooke Hammann, Barron; Kyla Hopper, Portage; Brittany Horner, Potosi; Kylie Hupf, Beaver Dam; Jeremiah R. Ihm, Lancaster; Isabell Kemper, Mauston; Riley Klitzman, Parkview; Cameron Krinke-Sauer, RCF; Benjamin T. Kronberg, Milton; Jordan Kuehl, Tomah; Whitney Kuehl, Tomah; Dresden Lambert, Cochrane-Fountain City; and Emma Lemke, Fort Atkinson.

Carson Lobdell, Darlington; Olivia Lulich, Mauston; Evan J. Mennen, Bay Port; Mitchell Miller, RCF; Christian Nehls, Horicon; Lane Nett, Weyauwega-Fremont; Logan Paul, Randolph-Cambria-Friesland; Marina Peterson, Portage; Alex L. Phipps, Plymouth; Emily K. Powell, Brookwood; Nathaniel Priester, RCF Jordan Prosser, Columbus; Rhiannon F. Reimer, Granton; Everlah Riley, Waupaca; Dravan Robinson, Mauston; Leonardo Rodriguez, Spencer; Kelton Rozeboom, St. Croix Central; Joseph Schlies, Denmark; Makya Schroeder, Clintonville; Kaitlyn Schwanke, Waupun; and Delanie G. Senn, Beaver Dam.

Lauren Skibba, Poynette; Jenna Snortheim, Auburndale; Mason Soerens, Weyauwega-Fremont; Katlynn Steffes New Holstein; Alena A. Strassburg, Pulaski; Heidi E. Strey, Osseo Fairchild; Brandon Strupp, Hartford; Austin Syvertson, RCF; Steven Taylor, Columbus; Anthony J. Terrones, Parkview; Vanessa Van Pay, Luxemburg-Casco; Jacob Vick, RCF; Colby Von Haden, Tomah; Morgan Vondra, Mineral Point; Hannah Walter, Granton; Blake Wegmuller, River Ridge; Breanna Weiler, Stevens Point; Brooke Welke, Osseo-Fairchild; Brenden Wenzel, Brillion; Collin J. Wille, Rice Lake; Zachary Woodworth, Shullsburg; Danielle Wrzesinski, Big Foot; Cortney Zimmerman, Spencer; and Devin Zimmerman, Waupun.

Other Wisconsin FFA members to watch at the convention include Wisconsin National FFA Officer Candidate, Cortney Zimmerman of the Spencer FFA.

Also competing on the national level are the 2021 National Proficiency Award Finalists from Wisconsin.

Agricultural Communications, Lashawna Vogel, Denmark; Agricultural Education, Kendra Goplin, Whitehall; Agricultural Mechanics Repair & Maintenance – Entrepreneurship, Ethan Lulich, Mauston; Agricultural Services, Brandon Jakobi, Loyal; Environmental Science & Natural Resources, Tristan Wirkus, Stratford; Swine Production – Placement, Victorria Meylor, Darlington and Veterinary Science, Hope Lockstaedt, Slinger.